Без электроснабжения в России остаются почти 400 тыс. человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Практически 400 тыс. человек в 13 субъектах России к настоящему времени остаются без электроснабжения. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"С 29 ноября по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий на территории пяти федеральных округов 13 субъектов РФ наблюдались массовые ограничения энергоснабжения у бытовых потребителей. Всего на текущий момент без электроснабжения почти 400 тыс. человек", - отметил он.

В частности, в Центральном федеральном округе энергоснабжение основной сети восстановлено, однако в настоящее время ведутся работы по точечным заявкам. Без света остаются около 2 тыс. человек, до конца дня 1 декабря они будут подключены. В Южном федеральном округе электроснабжение нарушено у 300 тыс. человек, в Северо-Западном федеральном округе - у 10 тыс. человек, а в Приволжском - у 80 тыс. человек.

Замминистра добавил, что к восстановительным работам привлечены 800 бригад в составе 2,5 тыс. человек и 850 единиц специальной техники. "Аварийно-восстановительные работы координируются Минэнерго, региональными штабами по обеспечению надежного энергоснабжения и крупнейшими сетевыми компаниями", - сказал Грабчак.

В новость внесена правка (15:22 мск) - передается с уточнением числа отключенных потребителей, верно - почти 400 тыс.