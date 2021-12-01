Психолог считает, что антипрививочники нуждаются в персональном подходе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Антипрививочники, большую часть которых составляют колеблющиеся с принятием решения россияне, нуждаются в понятном для их возрастной и образовательной группы объяснении роли вакцинации со стороны людей, которым они доверяют, тактика запугивания не даст результата. Такое мнение высказал ТАСС в среду заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Тхостов.

Ученый отметил, что подавляющее большинство противников вакцинации составляют люди, склонные часто менять свое решение. Именно поэтому сюжеты о последствиях заражения коронавирусной инфекцией, в том числе о лечении пациентов в "красных зонах" больниц, могут не произвести на них долгосрочного эффекта - после просмотра они примут решение привиться, но короткое время спустя могут снова передумать. Эффективным может быть персональный подход к каждой возрастной и образовательной группе граждан, где источником информации для них будут лидеры мнений, которым они доверяют.

"Один из самых успешных опытов вакцинации - это Португалия. Прививочная кампания там проводилась с привлечением армии, так как уровень доверия к ней среди населения очень высок. Военнослужащие показывали на себе и рассказывали о вакцинации. В России тоже нужно искать людей, которым доверяют. Но это не звезды и не певцы. Нужны лидеры общественного мнения для каждой возрастной или образовательной группы, в зависимости от уровня образованности, и разные подходы к подаче информации, так как на одних действует авторитет, а на других - сама открытость диалога", - сказал Тхостов.

Психолог также упомянул о группе противников прививок, которые радикально настроены против вакцинации. Такие люди не склонны воспринимать аргументы, противоречащие их убеждениям, поэтому их переубедить не получится, считает он.

"Они очень шумные, но их мало. Таких людей нужно просто игнорировать <…> Не забывайте, что тема вакцинации касается очень сложных областей - вирусологии, иммунологии. Это очень сложные области, и даже не все медики в них разбираются, не говоря уже о простых людях", - заключил ученый.