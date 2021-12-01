В Сочи открылись четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса открылись в домах культуры города сочи, сообщает в среду пресс-служба администрации города.

"Дополнительно созданы четыре мобильных пункта вакцинации в домах культуры всех районов Сочи. Для создания праздничной атмосферы они украшены яркими новогодними декорациями", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что всего в Сочи на данный момент работают 28 пунктов вакцинации. В настоящее время привились от коронавируса более 238 тыс. жителей города, в том числе 53 тыс. - пенсионеры. Более 14 тыс. сочинцев прошли ревакцинацию.

В рамках акции "С Новым годом, с QR-кодом!" вакцинацию от коронавируса проходят студенты-аниматоры, которые в период новогодних праздников будут выступать в роли Дедов Морозов и Снегурочек на утренниках и работать в семьях. В вузах города молодежь запустила флешмобы. Привитые студенты передают друг другу эстафету и призывают проявить активную гражданскую позицию и вакцинироваться.

С 20 декабря на железнодорожных вокзалах Сочи и в аэропорту встречать гостей будут волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Они будут раздавать медицинские маски, напоминать гражданам о социальной дистанции и вручать информационные памятки о том, как вести себя в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

По данным на среду, в Краснодарском крае с начала пандемии подтверждено 99 456 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 1 750. Выздоровели 74 296 человек, около 9 тыс. умерли.