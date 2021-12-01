Медведев поручил решить вопрос доступа к соцобъектам жителей сел рядом с трассой "Таврида"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил решить проблему жителей восьми сел Крыма, которые опасаются, что строительство трассы "Таврида" отрежет их от объектов инфраструктуры.

Соответствующий вопрос Медведев рассмотрел в среду во время традиционного приема граждан, который был приурочен к 20-летию "Единой России". Председатель партии пояснил, что через социальные сети к нему обратились жители восьми сел Крыма по проблеме, связанной с прохождением трассы "Таврида" вблизи их населенных пунктов. "По той информации, что мне прислали, эта трасса, очень важная для Крыма, отрезает эти села от инфраструктуры, и людям будет неудобно ездить в больницы, МФЦ, органы власти, детские сады", - уточнил Медведев суть обращения.

По его мнению, проблему можно решить, если "построить развязку, которая позволит (жителям этих сел - прим. ТАСС) не ездить по длинному маршруту, а пересекать ее [трассу]".

Председатель единороссов поручил врио замсекретаря генсовета партии Анне Кузнецовой, курирующей работу общественных приемных "Единой России", взять на контроль эту проблему, а секретарю генсовета Андрею Турчаку вместе с Минстроем и профильными органами, отвечающими за дорожное строительство, проработать вопрос, чтобы "люди не оказались отрезанными от социальных объектов, несмотря на то, что решается важная задача по прокладке большой трассы".

Медведев также призвал партийцев активнее работать с социальными сетями, через которые граждане обращаются как по общим проблемам, так и по конкретным.

В ходе приема, который Медведев провел в режиме онлайн, были рассмотрены шесть обращений. В частности, председатель "Единой России" поручил оказать помощь в ремонте исторического здания школы в Перми, проработать вопрос с подведением газа к участку многодетной семьи из Ростовской области, оказать помощь в починке дома жителю Ульяновской области с инвалидностью.