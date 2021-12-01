На Московском шоссе в Петербурге установили пункты обогрева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС установили два пункта обогрева с горячими напитками на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга, где уже вторые сутки затруднено движение из-за прошедшего 30 ноября снегопада. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

"На данный момент движение в сторону Москвы идет в плотном режиме. Также продолжается работа по восстановлению движения в противоположном направлении. <…> МЧС России по г. Санкт-Петербургу установлено два пункта обогрева на затрудненном участке: территория Московская Славянка, 17а, напротив ТЦ "Колесо", Московское шоссе, 158, напротив старого пункта ГИБДД", - рассказали в пресс-службе.

Как отметила врио главы района Вера Семенова, основную проблему для движения транспорта создали большегрузные фуры, так как вдоль шоссе расположены складские комплексы. Ряд участков, на которых большегрузы разворачиваются, не был своевременно очищен. Кроме того, из-за снегопада на шоссе произошло несколько ДТП.

В МЧС добавили, что в развернутых пунктах водители могут выпить чаю и зарядить мобильные устройства. "Сотрудники Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу осуществляли пеший обход находящихся в заторе автомобилистов на предмет выявления нуждающихся в помощи водителей. На трассе спасатели развернули два пункта обогрева и питания", - сказали в пресс-службе министерства. Там также добавили, что большегрузы, которые затрудняли проезд по шоссе, перемещены на проезжую часть.

К десяти утра 30 ноября скопился 12-километровый затор. По данным "Яндекс.Пробок", 1 декабря в 08:39 на Московском шоссе возникла пробка в город длиной 12,2 километра, затор сформировался от реки Поповой Ижорки до АЗС "Авро". К 18:30 пробка возникла у поселка Шушары.

Силами АО "Автодор" проводятся работы по очистке проезжей части Московского шоссе с обработкой противогололедными материалами в обоих направлениях. В работах задействована снегоуборочная техника.