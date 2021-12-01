Крупнейшую в Кировской области свалку рекультивируют после уточнения объема работ

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Крупнейшую в Кировской области свалку недалеко от областного центра рекультивируют по нацпроекту "Экология" после уточнения стоимости и объема работ, рассказал в среду журналистам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

"Самая главная свалка, которую мы обсудили, - это город Киров, областной центр, больше 27 га, и мы готовы профинансировать, готовы ее ликвидировать. К сожалению, мы сегодня видим, что решения на стадии проектирования завышены по ценообразованию и объему работ. По данным, которые мы сегодня получили, больше 30% - излишние работы, а это все влияет на стоимость и срок работ. Мы договорились, что в течение декабря мы должны провести работы и определиться с тем, как в этих условиях мы работаем дальше и ликвидируем свалку. Убрать ее мы обязаны", - сказал Козлов.

По данным правительства области, на свалке в поселке Костино накоплено порядка 3 млн кубометров отходов, которые свозились сюда почти 50 лет. Высота мусорных пиков достигает 30 метров. При этом свалка находится очень близко к жилым домам, а сам участок, занятый отходами, ограничен: вокруг земли гослесфонда, охраняемая природная территория, железная дорога и частные сельхозземли. В настоящее время разработан проект, есть технические решения по ликвидации этой свалки, который включает устройство подпорной стенки по контуру свалки и системы дегазации, очистку фильтрата на локальных очистных сооружениях и создание защитного экрана над телом свалки. Предварительная стоимость мероприятий по рекультивации свалки составляет 3,8 млрд рублей.

В целом до 2024 года в регионе планируют рекультивировать свалки в границах городов Киров, Слободской, Омутнинск, Луза, Малмыж и поселка Вахруши. Свалка в Вахрушах уже ликвидирована. Началась работа по рекультивации свалки в Слободском, которая эксплуатировалась 46 лет, общая стоимость работ составит порядка 95 млн рублей, рекультивация позволит сократить занимаемую отходами площадь на 40%. Как отметил Александр Козлов, пока по пяти свалкам есть отставание от графика.

Ситуация в регионе

Как отметил глава региона Игорь Васильев, с 2019 года кардинально поменялась система обращения с твердыми коммунальными отходами, полномочия от органов местного самоуправления перешли на региональный уровень. Сейчас услуга по сбору и вывозу ТКО оказывается практически на всей территории региона, охват населения коммунальной услугой вырос с 34% на начало реформы до 97% на текущий момент.

Сейчас в Кировской области ежегодно образуется порядка 284 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, при этом в регионе нет объектов обработки и утилизации отходов. В 2021 году регион получил одобрение инфраструктурного кредита на сумму в один млрд рублей, который будет направлен на создание комплексного объекта, включающего мусоросортировочный завод, объект биокомпостирования и полигон. Также до 2024 года планируется строительство трех сортировочных станций в Шабалинском, Вятскополянском и Кикнурском районах, что позволит обеспечить к 2024 году обработку 50% образуемых отходов, и направление на утилизацию 12% ТКО. В дальнейших планах - строительство трех сортировочных станций в Нолинском, Зуевском и Омутнинском районах общей мощностью 50 тыс. тонн, благодаря чему удастся на 100% обрабатывать производимые отходы.

До запуска комплексного объекта вопрос раздельного сбора отходов в регионе решается разными способами. До текущего года на территории области существовали разрозненные проекты по раздельному сбору отходов и вторсырья. Теперь под эгидой правительства совместно с общественностью разработан большой проект по раздельному сбору отходов "Зеленая Вятка". Проект объединил лучшие практики регионального оператора, операторов по сбору вторсырья и общественности с проектом "Эко-соседи".