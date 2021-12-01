ВЛАДИКАВКАЗ, 1 декабря. /ТАСС/. Реконструкция стадиона "Спартак" в Северной Осетии завершится осенью 2022 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло во время прямой линии на национальном телеканале "Осетия-Ирыстон" в среду.

"Требования Российского футбольного союза для этой лиги - наличие стадиона первой категории, а "Спартак" был спроектирован как арена второй категории. Поэтому будет новый проект первой категории, он уже на экспертизе, будет удорожание проекта, но вопрос с Министерством спорта России уже решен, - сказал Меняйло. - Если все будет нормально, построим стадион к концу лета - началу осени 2022 года".

По его словам, самым сложным в вопросе была разработка проектно-сметной документации. Проектирование уже выполнено и находится на экспертизе.

Реконструкция стадиона, построенного во Владикавказе в 1962 году, началась в 2020 году по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия - Алания". Как ранее сообщали ТАСС в министерстве строительства и архитектуры республики, реконструкция коснется трибун, поля и коммуникаций.

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе - девятый в России по вместительности и крупнейший стадион на юге России. Он построен в 1962 году и вмещает более 32 тыс. человек. Поле стадиона имеет естественное травяное покрытие. Стадион являлся домашним для профессионального футбольного клуба "Спартак" из Владикавказа, основанного в 1921 году и ставшего чемпионом России в 1995 году, а также серебряным призером чемпионата России 1992 и 1996 годов.