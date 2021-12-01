Филиал подмосковной гимназии им. Примакова планируется открыть в Абу-Даби

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Филиал гимназии им. Примакова, которая расположена в городском округе Одинцово, планируется открыть в Абу-Даби в сентябре 2022 года, об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Альджабер провели рабочую встречу, где обсуждались вопросы сотрудничества между регионом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Программа и методология гуманитарного кластера (гимназии им. Примакова - прим. ТАСС), где обучение ведется на русском и английском языках, подошли по всем критериям. Открытие школы в Абу-Даби планируется 9 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в сентябре представители Министерства государственных дел ОАЭ посетили гимназию и выразили заинтересованность в создании филиала учебного заведения в Абу-Даби за счет принимающей стороны.

"Спасибо за интерес. Что касается образовательных проектов, в том числе гимназии им. Примакова, мы готовы быть партнерами. Очень важно соблюсти обязательства, чтобы проект, в который вы вкладываете энергию и рассчитываете на перспективы этой школы, выглядел достойно", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В тексте также отмечается, что благодаря сотрудничеству двух сторон товарооборот между Подмосковьем и ОАЭ в первом полугодии текущего года составил около 40 млн долларов США.