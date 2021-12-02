В ВОЗ заявили о полной вакцинации от коронавируса примерно 13,5% населения Африки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 102 млн жителей или 13,5% населения Африканского континента к настоящему моменту полностью привиты от коронавируса. Об этом сообщила в интервью газете " Известия " технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен.

"Да, процесс вакцинации на континенте был действительно проблематичным, так как доступ к вакцинам был затруднен. Однако теперь мы наблюдаем рост числа привитых. Мы стали свидетелями постепенного увеличения количества вакцин. Мы получили 359 млн доз, по программе COVAX было обещано 237 млн доз. На данный момент в регионе около 102 млн человек полностью вакцинированы. Это примерно 13,5% населения континента, - сказала она. - Если обратиться к цифрам в других регионах, стоит отметить, что некоторым странам уже удалось привить от 50 до 70% населения".

Стивен отметила, что еще очень большая часть населения африканского континента уязвима. "Мы призываем страны Африки, которые продолжают наращивать темпы вакцинации, не забывать о других мерах предотвращения распространения вируса", - добавила она.

Глава регионального офиса также указала, что буквально на прошлой неделе был зафиксирован постепенный рост числа случаев заражения в некоторых странах региона. "ЮАР - одна из них. Однако мы не знаем точно, является ли это результатом появления нового штамма ["омикрон"] или несоблюдения населением мер предосторожности", - обратила внимание Стивен.