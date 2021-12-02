На Чукотке зарастание тундры кустами привело к расселению некоторых видов птиц

ТАСС, 2 декабря. На Чукотке зарастание тундры кустами привело к расселению воробьиных и появлению новых для этих мест видов птиц, которые характерны для тайги. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН Павел Ктиторов.

Ученые сравнили данные наблюдений 1970-1980-х годов с показателями, полученными в 2002-2019 годах. Исследования проводились в окрестностях Чаунского стационара, недалеко от города Певек на западе Чукотского автономного округа.

"Численность типичного для тундры вида - лапландского подорожника - снизилась, а ряда других видов увеличилась. При этом появились четыре вида, ранее здесь не обитавшие. В то же время в радиусе десятков километров вокруг Чаунского станционара очень активно происходило увеличение биомассы и закустаривание. Как показывают данные спутникового мониторинга, предположительно, это стало фактором, способствующим проникновению новых видов", - рассказал Ктиторов.

Лапландский подорожник гнездится в северной тундре, где летом кормится комарами, а зимой - семенами. Распространен в Сибири, Восточной и Северной Европе, населяет пространства, где нет деревьев, предпочитает холмистые, некаменистые местности, поросшие карликовыми кустарниками. Новыми для запада Чукотки, по словам Ктиторова, стали такие виды птиц, как бурая пеночка, дрозд-белобровик, дрозд-рябинник и соловей-красношейка. Эти виды прежде были характерны для более южных широт.

Продвижение в тундру

На востоке и юге Чукотки продвижение таежных видов птиц оказалось не менее впечатляющим. "В Маркове (село в Анадырском районе Чукотки - прим. ТАСС), где еще в 1970-1980-е годы была лесотундра, сейчас уже тайга. Бывшие пастбища и луга активно зарастают. Различия с данными прошлых наблюдений оказались огромны. Мы встретили там типичные таежные виды - сибирскую теньковку, пеночку-зарничку, синехвостку. Дрозда-рябинника мы нашли обычным гнездящимся видом, хотя от границы его ареала до Маркова более 1,5 тыс. километров - такой марш-бросок он совершил за последние 20 лет", - сказал ученый.

Привычной для многих тундровых районов Чукотки стала птица-чечевица, хотя ранее граница ее ареала проходила в районе Маркова, а в тундру она не залетала. "Сейчас вид расселился в тундре по участкам кустарников, которые растут в долинах рек, и оказался в совершенно нетипичном для себя ландшафте, как это произошло в окрестностях Анадыря. Молодых самцов этого вида мы встречали вплоть до Эгвекинота (поселок на Чукотке, расположенный в 235 км к северу от Анадыря - прим. ТАСС)", - отметил собеседник агентства.

В восточной части Чукотки произошло изменение ареала ряда воробьиных птиц, таких как бурая пеночка, бурый дрозд, соловей-красношейка. "Причем изменение ареала обитания наблюдается не только у древесно-кустарниковых видов, но и тех, которые обитают в открытой местности - таких, как черноголовый чекан или полевой жаворонок" - сказал Ктиторов.

Миграция с востока

Кандидат биологических наук Ктиторов добавил, что уникальность Чукотки заключается в том, что в этом регионе расселяются птицы не только с запада и юга. В последнее время участились случаи встречи североамериканских видов овсянок, приходящих с востока. "В условиях изменения климата Чукотка и Якутия являются пространством, где образовались <…> экологические ниши, которые быстро пополняются новыми видами", - отметил он.

Сюрприз принесли исследования и на юге Чукотского полуострова - в национальном парке "Берингия". Ученые ожидал и там встретить новые виды птиц, однако оказалось, что с 1930-х годов орнитофауна воробьиных птиц Восточной Чукотки совершенно не изменилась. При этом численность многих видов, которые встречаются на территории парка, очень высокая. Ученые предполагают, что это объясняется отсутствием конкурентов. "Нишу пеночек занимает только один вид: пеночка-таловка. Зато их такое количество, как под Анадырем трех видов пеночек вместе взятых", - пояснил орнитолог.

Ученые планируют вернуться в национальный парк в следующем году, чтобы разгадать загадку расселения мигрирующих птиц. "У нас есть несколько версий, мы будем обрабатывать данные, изучать спутниковые снимки ландшафтов, и пытаться понять, в чем дело, а в следующем сезоне надеемся приехать сюда снова и продолжить работу", - заключил Ктиторов.

Об институте

Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН образован в 1972 году. Это единственное академическое учреждение, более 40 лет проводящее фундаментальные исследования по различным проблемам северной биологии на огромной территории севера Дальнего Востока России. Научные исследования института определяются тремя основными направлениями - изучение функционирования, принципов организации и адаптивных стратегий северных популяций, сообществ и экосистем, исследование биологического разнообразия на территории северо-востока Азии, разработка научных основ охраны, воспроизводства и рационального использования биологических ресурсов Севера.

Институт является базовым для кафедры биологии и химии Северного международного университета в Магадане. Институт проводит фундаментальные исследования по девяти плановым темам научно-исследовательских работ, финансируемых из госбюджета, участвует в выполнении федеральных целевых программ, работает над проектами, поддержанными Российским Фондом фундаментальных исследований и международными научными фондами. Он сотрудничает с институтами, университетами и организациями США, Японии, Канады, Финляндии, Польши и других стран.