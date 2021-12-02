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На федеральной трассе Якутск - Магадан частично ограничили движение из-за циклона

Проезд закрыт для тяжеловесных транспортных средств

ТАСС, 2 декабря. Проезд для тяжеловесных транспортных средств в четверг ограничили на участке федеральной трассы "Колыма", соединяющей Якутск и Магадан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росавтодора.

"2 декабря 2021 года закрыт проезд тяжеловесных транспортных средств на участке км 1944 - км 2021 федеральной автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан. Причина - неблагоприятные погодные условия: сильный снег, метель, плохая видимость", - рассказали в пресс-службе.

По информации дорожников, для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда на участке задействованы 11 единиц техники. Автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок, в случае передвижения - быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что на территории Дальнего Востока сейчас бушует снежный циклон. В Магадане из-за метели и ветра установили свободный график посещения школ для младшеклассников. В регионе плохая видимость.

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РоссияМагаданская область
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