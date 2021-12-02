КузГТУ и центр "Сириус" в Кузбассе займутся поддержкой одаренных детей в рамках соглашения

ТАСС, 2 декабря. Кемеровский государственный технический университет им. имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) и региональный центр для одаренных детей "Сириус" подписали соглашение о сетевом взаимодействии, в рамках которого будет оказываться образовательная поддержка детей, отличившихся в естественно-научных и инженерных дисциплинах. Об этом сообщается в четверг на сайте университета.

"Мы планируем осуществлять совместную работу <…> по привлечению грантов, консолидации всех имеющихся ресурсов партнеров центра "Сириус.Кузбасс" для развития и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей в области инженерных дисциплин, проявивших выдающиеся способности в области естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве", - приводятся в сообщении слова директора центра "Сириус.Кузбасс" Галины Горбачевой.

В рамках сотрудничества технический университет и центр "Сириус" будут создавать совместные дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы естественно-научной и научно-технической направленности. Будут также проводиться мероприятия естественно-научной и научно-технической направленности. По соглашению на базе университета школьники смогут обучаться по нескольким направлениям.

Региональный центр "Сириус.Кузбасс" был создан в 2019 году на базе нескольких учреждений образования в Кемерове для поддержки и сопровождения талантливой молодежи. Педагоги проводят дополнительные занятия и онлайн-сопровождение школьников. В следующем году образовательный центр получит новое современное здание.

По поручению президента России Владимира Путина образовательные центры по модели "Сириуса" должны быть открыты во всех субъектах страны, для раннего выявления, развития и дальнейшей поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, а также добившихся успеха в техническом творчестве, проектной деятельности.