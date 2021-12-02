В Москве начали собирать заявки от аптек на участие в проекте о выдаче лекарств льготникам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сбор заявок от коммерческих аптек на участие в пилотном проекте по обеспечению пациентов лекарственными препаратами по льготным рецептам с QR-кодом стартовал в Москве. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Москвичи смогут получать бесплатные лекарства не только в аптечных пунктах поликлиник, но и в ближайшей аптеке, если она станет участником проекта.

"В Москве стартовал сбор заявок от коммерческих аптек на участие в пилотном проекте по обеспечению москвичей старше 18 лет, которые являются региональными льготниками, бесплатными лекарствами по электронным рецептам с QR-кодом. Для участия в проекте аптеке необходимо заключить соглашение с департаментом здравоохранения, быть подключенной к ЕМИАС, а также соответствовать ряду требований. Возможность отпуска лекарственных препаратов коммерческими аптеками по электронным рецептам в Москве появилась в феврале этого года, что значительно упростило использование и получение горожанами препаратов за полную стоимость: электронный рецепт всегда под рукой в смартфоне, он не потеряется, не порвется и не повредится", - сказала Ракова.

Для получения бесплатного лекарства понадобится либо электронный рецепт с QR-кодом на экране телефона, либо распечатанный в инфокиоске поликлиники талон с QR-кодом рецепта, предъявлять распечатанный рецепт больше не нужно. Для тех пациентов, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, сохранена возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке.

По словам заместителя мэра, удобным этот сервис оказался и для аптек, поскольку исключается подделка рецептов, повторный отпуск лекарств по одному и тому же рецепту, упрощается учет и анализ выписанных лекарственных препаратов. В городе насчитывается 700 тыс. человек, которые бесплатно получают назначенные врачами льготные лекарства, поэтому для участников розничного рынка лекарств это хорошая возможность увеличить товарооборот и привлечь новых клиентов.

Требования к аптекам-участникам

Процедура участия в программе льготного лекарственного обеспечения с использованием электронных рецептов максимально прозрачна и не занимает много времени. Все коммерческие аптеки-потенциальные участники проекта должны быть подключены к системе ЕМИАС и иметь возможность отпуска лекарственных препаратов по рецептам за полную стоимость. Основными требованиями также являются наличие московской лицензии на фармацевтическую деятельность, отсутствие проблем с законом. Также аптека или аптечная сеть должна быть российским юридическим лицом, либо в его уставном капитале доля иностранного участника, зарегистрированного на установленных Минфином РФ территориях с режимом льготного налогообложения, не должна превышать 50%.

"Кроме того, в число учредителей не должны входить государственные либо муниципальные органы власти. В дальнейшем участнику проекта также будет необходимо выполнять ряд условий. В частности, ежедневно обеспечивать как наличие препаратов в рамках Перечня лекарственных средств, отпускаемых по электронным рецептам, так и передачу сведений об этом в ЕМИАС. Также требуется выдавать их в день обращения, и при наличии технической возможности дистанционного отпуска обеспечивать онлайн-заказ и доставку лекарств их получателю", - пояснила Ракова.