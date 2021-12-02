Ростовские муниципальные медучреждения перейдут в госсобственность региона в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Реорганизация системы здравоохранения, предполагающая передачу муниципальных медицинских учреждений в государственную собственность Ростовской области, начнется в 2022 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.

Накануне глава области провел рабочую встречу с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Обсуждались предпринимаемые властями антиковидные меры, ход вакцинации от коронавируса, а также вопросы реорганизации системы здравоохранения.

"В регионе уже принято решение о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Ростовской области. Непосредственно к мероприятиям приступят в 2022 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас ведется подготовительная работа. В частности, муниципальные учреждения здравоохранения проводят инвентаризацию, формируются перечни имущества, проводится проверка наличия правоустанавливающих документов.

На минувшей неделе в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе Голубев сообщил, что Ростовская область работает над тем, чтобы перейти к единой системе управления здравоохранением, которая будет осуществляться на уровне региона. По словам губернатора, этот вопрос стал основным в ходе проведенной Минздравом РФ в Ростовской области проверки.

Система здравоохранения Ростовской области включает 273 медицинских учреждения, в том числе 141 муниципальное, 35 областных, 2 - федеральных и 95 - негосударственных и иных форм собственности.