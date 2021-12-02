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Муниципальный центр управления заработал в Якутске

Решение о создании МЦУ было принято в середине апреля

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Мэрия Якутска объявила о работе муниципального центра управления (МЦУ) в ходе форума Дальневосточного федерального округа "Государственное управление. PROлюдей - 2021", который проходит в столице Якутии.

Решение о создании МЦУ было принято в середине апреля, после чего шла работа по утверждению дорожной карты и формированию команды, полноценная работа началась 2 декабря.

"Концепцией муниципального центра управления является выявление проблемных точек города, далее идет оперативное доведение проблем до конкретного исполнителя и определение сроков выявления. Следующая задача у нас - недопущение аналогичных случаев", - выступила в четверг руководитель муниципального центра управления городского округа "город Якутск" Альбина Николаева.

Назначение МЦУ - сбор информации, моделирование, прогнозирование и принятие решений в городском округе. Отмечается, что в топ-5 основных тем, стоящих остро в Якутске, вошли темы дорог, ЖКХ, благоустройства, общественного транспорта и безопасности.

Как отметил руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин, при создании МЦУ не было увеличено число муниципальных служащих, было проведено перераспределение внутри действующего состава мэрии.

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