Эксперт: в Москве ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил, что ситуация в Москве с коронавирусом стабилизируется, и призвал жителей города вакцинироваться, чтобы остановить распространение инфекции.

"Сегодня мы видим, что вакцинация позволяет нам бороться с пандемией. По сути, это единственное средство, которое может позволить остановить сейчас пандемию. <...> Сейчас, конечно же, ситуация стабилизируется. Вместе с тем, еще раз хочу призвать всех прийти и вакцинироваться, так как это является очень мощным средством, которое позволяет остановить распространение инфекции", - сказал Тяжельников в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он напомнил, что в Москве были организованы самые масштабные центры вакцинации, например в ГУМе, где ежедневно вакцинируются около тысячи человек. Но максимальная мощность этого центра - до 5 тыс. человек в день, что позволяет комфортно, быстро и безопасно вакцинировать пациентов.

По словам специалиста, ситуация становится лучше, но расслабляться нельзя. Все принимаемые властями меры по защите населения полностью оправданы. Каждый человек должен помнить как о личной гигиене, так и о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

"Гораздо опаснее все же заболеть. Мы не видим совершенно никаких нежелательных явлений от вакцинации. При этом мы видим, что люди, у которых хороший уровень здоровья, и молодые могут очень тяжело переносить заболевание, вплоть до самых серьезных случаев. Бояться вакцинироваться совершенно не нужно, приходите и вакцинируйтесь", - добавил Тяжельников в ответ на вопрос, стоит ли бояться вакцинации.