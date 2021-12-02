На Урале перевели школы на удаленку из-за ледяного дождя и гололеда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Повышение температуры воздуха, ледяной дождь и гололед вторые сутки наблюдаются в регионах Уральского федерального округа, сообщили в региональных оперативных службах и гидрометцентрах. Из-за установившейся непогоды учащихся некоторых школ перевели на дистанционное обучение, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, начал таять ледовый городок.

"[Второго декабря в Свердловской области] облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки - снег, мокрый снег. В отдельных районах гололедные явления - отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем -1, +4, в низинах до -6", - сообщает Уральский гидрометцентр.

По данным соцсетей, в городе Серове Свердловской области начал таять ледовый городок. В пресс-службе администрации города ТАСС пояснили, что накануне прошел дождь, сегодня температура составляет минус 10 градусов. При этом ледовые ограждения пока не пострадали, работы не отклонились от графика. Также из-за мокрого снега и плюсовых температур в Екатеринбурге временно закрылся один из самых больших катков площадью 11 тыс. кв. м.

В Кургане из-за непогоды во всех школах отменили очные занятия. В администрации города отметили, что дорожные и коммунальные службы проводят противогололедную обработку дорог и тротуаров, автобусных остановок, управляющим компаниям поручено увеличить количество рабочих во дворах. Курганцы также публикуют в соцсетях фото и видео обледеневших дорог, на одном из которых местная жительница катается на коньках по автодороге частного сектора.

В Челябинской области из-за повышения температуры до плюс одного градуса, а также прошедшего ночью ледяного дождя на дорогах начали обработку пескосоляной смесью. Всего работают 134 единицы техники, сообщили в пресс-службе миндортранса области. Гололед сохраняется в Ханты-Мансийском автономном округе, где накануне количество осадков почти вдвое превысило абсолютный максимум 1992 года. По данным регионального МЧС, в четверг также ожидается сильный снег. Почти 600 единиц техники задействованы в уборке улиц Тюмени от последствий снега и гололеда.

Накануне в Уральском федеральном округе фиксировали гололед, осадки и сильные порывы ветра. В регионах было приостановлено движение автобусов, прекращены занятия в школах, задержаны вылеты авиарейсов.