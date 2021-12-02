В Хабаровском крае выпало до 170% месячной нормы осадков

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Южный циклон принес обильные снегопады на территорию Хабаровского края, в регионе выпало от 89% до 167% месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

В ночь на 1 декабря на территорию Хабаровского края начал оказывать влияние южный циклон, пришедший из Кореи. В Хабаровске шел сильный снег, в городе ввели режим ЧС. Обильные осадки отмечались в среду и в четверг и в других городах и поселениях, в регионе усилился ветер. Сейчас есть перебои с электроснабжением, в школах ряда населенных пунктов отменили занятия, закрыт ряд дорог, задержаны авиарейсы, не работала паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком.

"В Хабаровске за 1 декабря и сегодняшнюю ночь выпало 16 мм снега, это 89% месячной нормы. Сейчас погода в городе улучшилась. По южным районам выпало от 18 до 30 мм - 100-110% месячной нормы. Это Бикинский, Вяземский районы, горы Сихотэ-Алинь", - сказали в Дальневосточном гидрометцентре.

Большего всего снега в Нанайском районе - с начала циклона по настоящий момент выпало 167% месячной нормы. В Комсомольском районе выпало 90% нормы. Ветер в Комсомольске-на-Амуре усиливался до 28 м/с. Это считается опасным явлением. Также сильный ветер отмечался в Советско-Гаванском районе - до 20 м/с - и в Николаевском районе - до 33 м/с.

Синоптики не ожидают таких сильных циклонов в ближайшие две недели.