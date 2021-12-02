Сторонники Саакашвили установили экран у суда для трансляции заседания с участием политика

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также их сторонники установили большой экран у здания Тбилисского городского суда для трансляции в прямом эфире судебного заседания с участием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о растрате около 9 млн лари (до $2,9 млн). Об этом в четверг сообщил журналистам один из лидеров "Нацдвижения" Леван Хабеишвили.

"Тут мы собираемся поставить экран, чтобы у участников митинга была возможность в прямом эфире наблюдать за выступлением Саакашвили", - сказал ранее Хабеишвили, подчеркнув, что планы массового сбора сторонников экс-президента у суда исключительно мирные.

Между тем грузинский телеканал "Мтавари архи" сообщает, что бывшего президента уже доставили из военного госпиталя Гори в суд. У здания суда дежурят усиленные наряды полиции. Сотрудники МВД не впускают никого во двор суда. Людям, которые продолжают прибывать, разрешено стоять лишь за оградой здания. Начало судебного процесса назначено на 11:00 по местному времени (10:00 мск).

Генпрокуратура Грузии обвинила Саакашвили в растрате около $2,9 млн в 2014 году. Согласно материалам дела, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера", а также на приобретение предметов роскоши, на аренду в ходе зарубежных поездок яхт, самолетов и др., на оплату расходов сопровождающих лиц. Вместе с Саакашвили по этому делу в качестве обвиняемого проходит бывший начальник его охраны Теймураз Джанашия.

Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Саакашвили заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В последние годы экс-президент проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.