Эксперт: беременность с 22-й недели не является противопоказанием для вакцинации от ковида

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Беременность на сроке более 22-х недель и период грудного вскармливания не являются противопоказаниями к вакцинации от новой коронавирусной инфекции и поводом для медотвода. Об этом в четверг журналистам сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, профессор Роман Шмаков.

"Никаких сомнений на сегодняшний день не возникает в том, что вакцинация от COVID-19 в период беременности и во время грудного вскармливания необходима. Именно вакцинация позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша, а также избежать тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. Чтобы защитить себя и будущего ребенка от тяжелых последствий новой коронавирусной инфекции, вакцинироваться лучше заблаговременно - на этапе планирования беременности. Если вакцинация не была проведена на этом этапе, то она показана во время беременности - оптимальным для вакцинации от COVID-19 является срок беременности после 22-х недель", - рассказал Шмаков.

Он также добавил, что данные исследований показывают, что вакцины не увеличивают риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений. В то время, как при самом заболевании при отсутствии вакцинации от ковида, наблюдается рост числа случаев осложненного течения беременности, задержку развития плода, самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов. Шмаков напомнил, что в текущем году материнская смертность от ковида в России выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим, при этом все эти женщины были не привиты.

"Таким образом мы видим, что беременность не является противопоказанием к вакцинации. Она может спасти от тяжелых осложнений, спасти жизнь. COVID-19 особенно опасен для беременных женщин группы риска, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, хронические заболевания легких, печени или почек, а также имеющих онкологическое заболевание. Кроме того, антитела матери, прошедшей вакцинацию, защищают и ребенка: новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что также жизненно важно", - заключил эксперт.

Ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. Возможность его оформления по новому алгоритму стала доступна с 2 декабря.