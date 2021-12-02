VK Видео сделала видеовитрину "ВКонтакте" доступной для незарегистрированных пользователей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Видеоплатформа VK Видео открыла незарегистрированным пользователям неограниченный доступ к видеовитрине "ВКонтакте". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе "ВКонтакте".

"VK Видео открыла зрителям всего интернета неограниченный доступ к видеовитрине "ВКонтакте" и обновила собственный поисковый сервис с использованием новейших технологий машинного обучения. Чтобы среди широкой библиотеки контента найти и просмотреть видео в социальной сети, больше не обязательны регистрация и авторизация", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что для поиска видео будет использоваться обновленный собственный поисковый сервис, в основе которого технологии машинного обучения. Ранжирование результатов поисковой выдачи опирается на зрительскую активность и ML-технологии, обеспечивающие понимание контента, включая качество видео и его тематику, и ряд других факторов.

"Мы видим, что вовлеченность пользователей в видеосмотрение на платформе VK Видео продолжает расти, поэтому мы решили снять ограничение в виде обязательной регистрации и авторизации зрителей в социальной сети для поиска и просмотра. Для того чтобы предложить аудитории в интернете релевантный контент, в том числе в поисковой выдаче, мы обновили и продолжаем совершенствовать наши собственные поисковые технологии с применением машинного обучения. Теперь абсолютно все зрители получат доступ к широкой библиотеке контента VK Видео и смогут без каких-либо ограничений смотреть видео, которые им интересны", - приводятся в сообщении слова технического директора "ВКонтакте" и VK Видео Александра Тоболя.