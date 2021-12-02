Российские суды в 2021 году на 9% реже заключали обвиняемых под стражу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские суды в этом году выносили на 9% меньше решений о заключении обвиняемых под стражу и на 13% меньше решений о продлении сроков содержания под стражей. Об этом сообщил в четверг председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей Российской Федерации, проходящем в режиме видео-конференц-связи.

"Судами продолжается работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, - сообщил Лебедев. - За девять месяцев этого года мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судами в отношении 65 400 лиц - на 6,5 тыс. лиц или на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года".

Кроме того, судами в этом году удовлетворено 191 900 ходатайств о продлении сроков содержания под стражей - на 21,6 тыс. или на 13% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

Лебедев сообщил, что более 400 тыс. россиян были осуждены судами за девять месяцев этого года, из них 29% получили реальное лишение свободы. За девять месяцев этого года российские суды рассмотрели 567 тыс. уголовных дел в отношении 575 тыс. лиц.

"За девять месяцев этого года судами осуждено 439 300 лиц или 76% (от представших перед судом - прим. ТАСС), прекращено судами уголовное преследование в отношении 129 700 лиц или 23%. Применены принудительные меры медицинского характера к 6 тыс. лиц (1%)", - сообщил Лебедев.

Наказание в виде реального лишения свободы получили 29% осужденных (125 тыс.).

Судебная нагрузка

Лебедев отмечает продолжающийся рост числа рассматриваемых судами дел, даже несмотря на пандемию.

"Судебная нагрузка превысила объем аналогичного периода прошлого года на 1 288 тыс. дел или на 5%", - сообщил Лебедев.

"За девять месяцев этого года судами по первой инстанции рассмотрено 16 812 тыс. гражданских дел, 3 469 тыс. административных дел, 1 205 тыс. экономических споров, 6 612 тыс. дел об административных правонарушениях и 567 тыс. уголовных дел в отношении 575 тыс. лиц", - привел он данные судебной статистики.