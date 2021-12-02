Оборудование почти на 20 млн рублей приобрели для горнолыжного комплекса в городе Тында

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Оборудование почти на 20 млн рублей приобретено для горнолыжного комплекса в городе Тында на севере Амурской области. Средства были выделены в рамках дополнительной субсидии, которую область получила по поручению заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента Юрия Трутнева, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"В этом году на совершенствование материально-технической базы горнолыжного спуска сопки "Усть-Корал" Тында получила свыше 19 млн рублей. Средства были выделены в рамках дополнительной субсидии, которую область получила по поручению заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента Юрия Трутнева", - говорится в сообщении.

Для спуска приобретен снегоход "Буран", проведена замена поврежденных участков троса на буксировочно-канатной дороге и ее экспертиза для использования, заключен контракт на поставку снегогенераторов, установка которых позволит проводить оснежение при более высоких температурах. "Также в планах оснащение базы нестационарными административно-бытовыми комплексами для спортсменов и закупка специальной снегоуплотнительной машины - ратрака", - отметили в пресс-службе правительства области.

Горнолыжный комплекс "Усть-Корал" находится на окраине города Тында. На его склоне проходят тренировки спортсменов, в том числе, занимающиеся в городской спортивной школы №1. Устраиваются соревнования. Горнолыжный комплекс посещают спортсмены из Якутии, Хабаровского края, Красноярского края.

Тында - город на севере Амурской области, является крупным транспортным узлом на северо-западе региона. Расстояние от Благовещенска - 839 км. Является четвертым городом по численности населения в Приамурье, в нем проживают 32,8 тыс. человек.