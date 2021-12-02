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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России остался на отметке 0,98

Показатель превышает единицу в четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель, как и накануне, превышает единицу в четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области он составил 1,01, в Красноярском крае - 1,02, в Подмосковье - 1,1, в Санкт-Петербурге - 1,3.

В Воронежской области и Пермском крае индикатор равен ровно 1, в Нижегородской и Свердловской областях - 0,98, в Москве - 0,93, в Самарской области - 0,83.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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