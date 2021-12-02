В России за сутки выявили 33 389 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 389, до 9 703 107. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%.

В частности, в Москве выявили 3 805 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 623, в Подмосковье - 1 475, в Краснодарском крае - 917, в Самарской области - 902.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 1 025 350, следует из сообщения штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 221 против 1 226 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 277 640 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,86%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 57 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 51 - в Московской области, 45 - в Краснодарском крае, 43 - в Воронежской области, 39 - в Волгоградской области.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 185. Всего уже выздоровели 8 400 117 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выздоровели 3 106 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 998 - в Московской области, 1 506 - в Челябинской области, 1 067 - в Краснодарском крае, 871 - в Республике Крым.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 805 против 2 757 днем ранее. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 953 279 инфицированных. В относительном выражении прирост составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 92 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 34 388 человек (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Были выписаны по выздоровлению 3 634 пациента за сутки, за все время вылечились 1 779 716. В настоящее время в Москве продолжают лечение 139 175 человек.