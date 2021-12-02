Собственник земли в Екатеринбурге, где горели торфяники, заплатил штраф в 115 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Реконструкция", которой принадлежит земельный участок в Екатеринбурге, где в октябре произошло возгорание и последующее тление торфяников, заплатила 115 тыс. рублей штрафа за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

"По информации ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло на земельном участке, принадлежащем ЗАО "Реконструкция", которым не обеспечена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, не проведены иные противопожарные мероприятия. <…> В отношении ЗАО "Реконструкция" возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Административные штрафы в размере 15 тыс. рублей и 100 тыс. рублей оплачены", - говорится в ответе, который депутат опубликовал на официальной странице в Facebook.

11 октября жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в нескольких микрорайонах. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. 25 октября в МЧС РФ сообщили о ликвидации очагов тления, из-за которых город накрыл смог. В МЧС России наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.