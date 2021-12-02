Parisien: в столичном регионе Франции подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Французские власти подтвердили первый случай инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" в столичном регионе Франции. Об этом сообщает в четверг газета Le Parisien .

Соответствующие данные подтвердило региональное агентство здравоохранения. Штамм был выявлен у человека, прибывшего во Францию 25 ноября из поездки в Нигерию. Сейчас заразившийся и контактировавшие с ним люди помещены на карантин. Об их состоянии пока никакой информации нет.

Это первый случай заражения этим штаммом в европейской части Франции и второй на всей территории страны, включая заморские территории. Самый первый случай инфицирования омикрон-штаммом зафиксирован на Реюньоне (заморский департамент Франции, остров недалеко от Мадагаскара). Перед тем как прибыть на Реюньон, заразившийся побывал в Мозамбике и "сделал остановку в Южной Африке".

В воскресенье министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран допустил, что в стране уже есть носители нового штамма и выявление таких случаев является "вопросом времени".

Ситуация с коронавирусом во Франции

Согласно последним данным властей, во Франции за последние сутки было выявлено почти 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии насчитывается уже 7,4 млн заразившихся. Средняя заболеваемость по стране составляет 310 случаев на 100 тыс. человек.

По данным Минздрава Франции, около 52 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 50,9 млн прошли полный курс. Ревакцинировались 8,1 млн французов. Всего в стране проживают около 67 млн человек.