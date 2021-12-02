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Сумма ущерба экологии в России в 2021 году может достичь 40 млрд рублей

Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пока вся сумма не предъявлена загрязнителям, но она планомерно рассчитывается

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор оценивает общую сумму ущерба окружающей среде в России по итогам 2021 года на уровне около 40 млрд рублей. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова на пресс-конференции.

"Если говорить про ущербы, на сегодняшний момент у нас расчетов по бизнесу по экологии в целом порядка 40 млрд рублей", - сказала она.

По словам Радионовой, пока вся сумма не предъявлена загрязнителям, но она планомерно рассчитывается. "Это говорит о том, что нам есть чем заниматься, а бизнесу есть над чем подумать", - добавила глава Росприроднадзора.

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РоссияРадионова, Светлана Геннадьевна
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