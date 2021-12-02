Томские власти увеличили на 60% компенсации за газификацию жилья малоимущим и ветеранам

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал региональный закон об увеличении с 60 до 100 тыс. рублей компенсации за газификацию жилья для отдельных категорий граждан, в частности, ветеранов боевых действий и семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Томский губернатор Сергей Жвачкин подписал областной закон об увеличении компенсации за газификацию жилья. В Томской области до 100 тысяч рублей увеличивается выплата семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума (сейчас компенсация составляет 60 тысяч рублей). Без учета дохода сертификат на газификацию домовладения номиналом в 100 тысяч рублей смогут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также инвалиды боевых действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также изменения коснулись и других категорий малоимущих семей: при доходе от одного до полутора прожиточных минимумов размер выплаты увеличится с 30 до 70 тыс. рублей, для семей с доходом до двух прожиточных минимумов - с 15 до 50 тыс.

Как сообщила ТАСС начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, с 2014 в регионе компенсацию на газификацию жилья получили 1866 человек (2017 год - 342, 2018 - 194, 2019 - 178, 2020 - 194, 2021 -166). Предполагается, что сертификаты на компенсацию газификации жилья в 2022 году оформят более 200 жителей региона.

Средствами сертификата можно оплатить услуги подрядной организации, погасить целевой кредит или компенсировать собственные расходы. Сертификат действует в течение двух лет.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.