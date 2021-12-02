Ураган уничтожил уникальный 200-летний земляничник в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Земляничник крупноплодный, посаженный в 1820 году, был уничтожен ураганом в Никитском ботаническом саду под Ялтой, сообщил в четверг ТАСС и.о. заведующего лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры сада Владимир Герасимчук.

"Земляничник крупноплодный возрастом почти 200 лет, посадка еще времен основателя сада Христиана Христиановича Стевена - 1820 год, был сломан у основания. Двуствольное дерево полностью мы утратили, но сразу, забегая вперед, скажу - у нас имеется в питомнике подрастающий материал, мы всегда готовим дублеров и, когда растение выпадает, мы высаживаем в наших парках растения того же вида", - сказал Герасимчук.

Он добавил, что это был самый старый земляничник крупноплодный не только в Никитском ботаническом саду, но и в Крыму.

"Есть еще механические повреждения на более чем 30 деревьях, но деревья живы. Это в основном кедры, кипарисы, лавры. Серьезно пострадал у нас дуб пушистый 500-летний на видовой площадке - знаковое дерево, объект экскурсионного осмотра", - отметил Герасимчук, уточнив, что дуб постараются сохранить.

Сейчас в парке огорожены зоны, где проводятся работы по устранению последствий урагана. Накануне экскурсии были отменены, в четверг их также не планируют проводить. На расчистку уйдет, возможно, несколько недель, уточнил Герасимчук.

По данным ГУ МЧС по Крыму, в ночь на 1 декабря максимальные порывы ветра были зафиксированы на горе Ай-Петри - 41 м/с, в Алуште - 31 м/с, Ялте - 26 м/с. На Крым за неделю дважды обрушивался ураган. В понедельник пострадали 5 человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на среду ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго РФ, сейчас снабжение всех потребителей восстановлено.