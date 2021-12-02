Парламент Карачаево-Черкесии поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

В ходе сессии 36 депутатов проголосовали в поддержку законопроекта, 7 - против, трое воздержались от голосования.

"Законопроект позволяет региональным властям устанавливать правила посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, кафе, ресторанов, торговых центров, магазинов. Для этого потребуется QR-код. Законопроект был разослан нами по комитетам, коллеги приняли самое активное участие", - сказал председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Хасан Хубиев.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.