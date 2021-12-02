Сумму исков о разделе имущества в мировых судах предложили повысить до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет судей РФ предлагает повысить с 50 тыс. до 100 тыс. рублей сумму исков о разделе имущества супругов при рассмотрении дела в мировом суде. Об этом сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов.

"С учетом социально-экономических реалий Совет судей считает целесообразным увеличение цены иска до 100 тыс. рублей по делам о разделе между супругами совместно нажитого имущества и делам по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности. В настоящий момент мировые судьи уполномочены рассматривать данные категории дел при цене иска до 50 тыс. рублей", - сказал Момотов, выступая на пленарном заседании Совета судей.

Также с октября 2019 года мировые судьи рассматривают дела о взыскании алиментов только в рамках приказного производства, а при наличии спора между сторонами районные суды. С учетом высокой нагрузки районных судов предлагается дела и любые споры о взыскании алиментов передать мировым судьям.

Момотов напомнил, что в 2018 году по инициативе Верховного суда РФ уже была повышена цена иска по делам, рассматриваемым мировыми судьями в сфере защиты прав потребителей, с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.