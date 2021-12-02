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Сумму исков о разделе имущества в мировых судах предложили повысить до 100 тыс. рублей

Председатель Совета судей Виктор Момотов напомнил, что пока мировые судьи уполномочены рассматривать такие категории дел при цене иска до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет судей РФ предлагает повысить с 50 тыс. до 100 тыс. рублей сумму исков о разделе имущества супругов при рассмотрении дела в мировом суде. Об этом сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов.

"С учетом социально-экономических реалий Совет судей считает целесообразным увеличение цены иска до 100 тыс. рублей по делам о разделе между супругами совместно нажитого имущества и делам по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности. В настоящий момент мировые судьи уполномочены рассматривать данные категории дел при цене иска до 50 тыс. рублей", - сказал Момотов, выступая на пленарном заседании Совета судей.

Также с октября 2019 года мировые судьи рассматривают дела о взыскании алиментов только в рамках приказного производства, а при наличии спора между сторонами районные суды. С учетом высокой нагрузки районных судов предлагается дела и любые споры о взыскании алиментов передать мировым судьям.

Момотов напомнил, что в 2018 году по инициативе Верховного суда РФ уже была повышена цена иска по делам, рассматриваемым мировыми судьями в сфере защиты прав потребителей, с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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