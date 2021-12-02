На Камчатке восстановили поставку стройматериалов для главной больницы региона

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Поставка металлоконструкций и бетона для строительства новой главной больницы Камчатского края восстановлена в регионе после длительной задержки доставки из портов Приморья. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"На Камчатке восстановили поставку металлоконструкций и бетона на стройплощадку новой главной больницы. Подрядная организация вышла на показатели заливки железобетона в тысячу кубометров в месяц", - рассказали в правительстве.

По информации камчатских властей, на стройке работает около 300 человек. Также задействовано большое количество строительной техники и дорожных машин.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу России как можно быстрее решить проблему с задержками доставки через Приморский край грузов в контейнерах, которая образовалась на всем российском Дальнем Востоке. На смещение сроков поставок повлиял глобальный кризис в логистике - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

О больнице

По проекту новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тыс. квадратных метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 гектаров. Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов и необходимых инженерных сооружений, обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока. На втором этапе строительства будут возведены еще четыре больничных корпуса - поликлинический, палатный, патологоанатомический и корпус вспомогательных отделений.