Больше 110 тыс. человек участвовали в конкурсе "Цифровой прорыв" в 2021 году

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Количество участников всероссийского конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв" с каждым годом увеличивается, в этом году в нем приняли участие более 110 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на финале конкурса.

"За три сезона уже больше четверти миллиона человек приняли участие [в конкурсе]. Каждый год количество участников увеличивается, в этом году - уже больше 110 тыс. участников. Это крайне важно, потому что проект "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия - страна возможностей" специально создан для того, чтобы поддерживать развитие лучших специалистов в стране. А самое главное - обеспечить такую площадку взаимодействия и коммуникации органов власти и крупнейших российских компаний и специалистов в этой сфере", - подчеркнул Кириенко.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее специально просил органы власти и представителей крупнейших компаний максимально взаимодействовать с данным проектом, чтобы "иметь возможность подбирать себе с помощью проекта квалифицированных специалистов". "За три года общения с участниками конкурса мы тоже хорошо понимаем, что для многих высококлассных специалистов самой главной мотивацией являются даже не денежные призы, а вызов, реальная возможность принять участие в решении сложных, реальных задач, тех, которые действительно будут реализованы и воплощены", - добавил Кириенко.

"Поэтому я хотел бы сказать слова благодарности всем компаниям-партнерам, органам государственной власти, которые предоставили свои реальные проекты, реальные задачи, реальные кейсы. Это важная вещь. Конкурс развивается, он постоянно меняется. <...> Если в первом сезоне задания скорее были учебно-конкурсные, специально придуманные для конкурса, и участники это прекрасно понимали, то уже в третьем сезоне практически все задания абсолютно реальны, они представлены теми, кто действительно эти решения будет воплощать в жизнь. Это позволяет участникам конкурса реально влиять на изменение нашей жизни к лучшему", - отметил Кириенко.

По его словам, сегодня Минцифры РФ реализует масштабную программу цифровой трансформации, которая затрагивает все регионы, министерства и ведомства, а также IT-компании, работающие в России. "Это, на мой взгляд, для всех участников конкурса, для компаний открывает большие возможности, потому что государство не просто поддерживает развитие отрасли, но и само задает мощный объем такого государственного заказа, для того чтобы обеспечить цифровизацию системы государственного управления", - уточнил Кириенко.

О конкурсе

Финал третьего сезона конкурса проходит в городе Иннополис (Татарстан) 2-4 декабря.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года.