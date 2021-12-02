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Пандемия COVID-19

В Свердловской области число пациентов с COVID-19 в реанимации снизилось на 25% за месяц

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 180 671 случай заболевания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Количество пациентов, находящихся в Свердловской области в реанимационно-анестезиологических отделениях с ковидом, за месяц уменьшилось на четверть. Об этом сообщили в региональном оперштабе в четверг.

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"Позитивную динамику фиксируют в медицинских учреждениях региона, где получают лечение пациенты с COVID. Количество пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, по сравнению с показателями месячной давности сократилось на 23,3% - до 720 человек. Количество пациентов в реанимационно-анестезиологических отделениях сократилось на 25%, до 457 человек, на аппаратах ИВЛ - на 26,5%, до 369 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, 2 декабря впервые с 29 октября был зарегистрирован показатель заболеваемости менее 700 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 180 671 случай заболевания, выздоровели 157 789 человек, умерли 8 493.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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