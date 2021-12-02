Липецкие аграрии вырастили за 11 месяцев свыше 146 тыс. тонн овощей

ЛИПЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Липецкой области вырастили с начала текущего года свыше 146 тыс. тонн овощей закрытого грунта и зеленых культур - столько же, сколько за весь прошлый год. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"За 11 месяцев этого года в регионе собрано 146,5 тыс. тонн овощей закрытого грунта и зеленных культур - ровно столько же было получено за весь 2020 год", - сказал Артамонов. Он отметил, что в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 73,6 тыс. тонн огурцов, 71,9 тыс. тонн томатов и 1 тыс. тонн салата. "Традиционно у нас огурцов выращивалось больше, чем томатов, но в текущем году их производство практически сравнялось за счет введения новых площадей", - пояснил Артамонов. При этом он заметил, что сбор томатов в нынешнем году по сравнению с прошлым вырос в 1,4 раза.

Глава региона добавил, что перед аграрным сектором области была поставлена задача по росту урожая и повышению конкурентоспособности. "К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области", - подчеркнул Артамонов. В этой связи он также напомнил, что "из 1,5 млн тонн овощей закрытого грунта, планируемых к сбору в России в текущем году, более 170 тыс. тонн будет выращено в Липецкой области".