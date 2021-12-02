Создание "Квантовой долины" в Нижегородской области позволит создать 1,3 тыс. рабочих мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижегородской области позволит к 2030 году создать в регионе более 1,3 тыс. новых рабочих мест, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Ранее в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в регионе инновационного научно-технологического центра. На его базе планируется развивать современные цифровые технологии, в том числе квантовые технологии и искусственный интеллект. В "Квантовой долине" будет идти работа по созданию инновационных производств, интеллектуальных транспортных систем, реализация проектов в сфере высокотехнологичной медицины и медицинского приборостроения, экологии и ликвидации накопленного ущерба.

"Планируется, что реализация ИНТЦ к 2030 году позволит создать более 1 300 новых высококвалифицированных рабочих мест, а также перезагрузить ряд городских территорий и вдохнуть в них новую жизнь. В этом году уже была получена поддержка и на создание IT-кампуса в Нижнем Новгороде. В планах региона - создание целого квартала высоких технологий", - приводит пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина.

Он также отметил, что резиденты центра получат в будущем ряд налоговых льгот. ИНТЦ будет располагаться преимущественно в центральной части Нижнего Новгорода. Это обусловлено близостью к основным научно-образовательным организациям, которые будут играть ключевую роль в реализации проекта. Планируется включение 10 земельных участков. Всего будут выделены пять основных кластеров.

На территории центра запланировано строительство современной инфраструктуры, которая будет состоять из лабораторий, научно-технических помещений, центров прототипирования, инжиниринговых центров, центров коллективного пользования, а также рабочих пространств.

Направления деятельности ИНТЦ будут включать в себя основные сферы, по которым ведутся разработки на базе нижегородских научно-образовательных организаций. Это в том числе передовые цифровые (включая квантовые) технологии и технологии искусственного интеллекта, инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы.