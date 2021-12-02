Кабмин обсудил упрощение назначения надбавок к пенсии для шахтеров и летных экипажей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудило законопроект, направленный на упрощение процедуры назначения дополнительной пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас, чтобы оформить такую надбавку, они [работники указанных сфер] должны сначала получить документы, которые подтверждают стаж и заработок, и представить их в Пенсионный фонд. После принятия законодательных изменений работодатели станут формировать сведения о сотрудниках и направлять их в фонд. Они будут использоваться для автоматического расчета доплаты к пенсии шахтеров и летных экипажей, начиная с 1 января 2023 года", - отметил премьер.