Власти Белгородской области сообщили, что только 3,5% привитых заболевают COVID-19

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Только 3,5% вакцинированных жителей Белгородской области заболевают ковидом, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день даже с учетом непростой ситуации у нас процент заболевших от общего числа вакцинированных <...> - 3,5%. А в больницы попадают уже при средней тяжести <...> только до 10%, а в тяжелой форме - максимум один человек в сутки находится в больнице", - сказал Гладков.

По состоянию на 2 декабря в Белгородской области план по вакцинации населения от коронавируса выполнили на 88%, развернуто более 3 тыс. коек для помощи пациентам с ковидом. Для увеличения коечного фонда, как отметил Гладков, к концу декабря в Белгородской области введут в эксплуатацию два инфекционных госпиталя, на строительство и оснащение которых выделено свыше 6,6 млрд руб.

"Объем <...> кислорода в наших больницах может в критический момент быть недостаточным, проблема была во многих регионах. Мы сейчас готовимся по оборудованию коек дополнительных, подведения кислорода для того, чтобы если опять "загорится", мы должны быть во всеоружии. Занимаемся подготовкой медицинского персонала, набираем врачей, [занимаемся] подбором среднего медицинского персонала", - добавил Гладков.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 73 516 случаев коронавируса, выздоровели 61 152 человека, отмечено 1 547 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.