Исследования ВМФ в Северном Ледовитом океане позволили уточнить границу России в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Десятилетние исследования Военно-морского флота РФ в Северном Ледовитом океане позволили уточнить государственную границу РФ в Арктике, идет работа по переизданию морских навигационных карт. Об этом рассказал в четверг заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов на пленарном заседании "Арктика в центре внимания: государственная политика и общественный интерес" XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"В 2021 году десятилетняя работа завершена подписанием постановления Правительства Российской Федерации <...> от 16 ноября об утверждении перечня географических координат точек, определяющего прохождение государственной границы Российской Федерации на море. В настоящее время <...> Военно-морским флотом организована работа по переизданию государственных морских навигационных карт соответствующих масштабов с нанесенными границами территориального моря Российской Федерации и прямыми исходными линиями в Северном Ледовитом океане", - сказал он.

Он отметил, что исследования продолжаются, наращиваются их количество и качество. Исследования ВМФ РФ позволили не только уточнить государственную границу, но и открыть и описать более 40 новых объектов в Арктике. В их числе 14 островов, 15 мысов, 3 пролива и другие объекты. Сейчас ВМФ продолжает уточнять береговые линии открытых объектов на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Некоторые объекты уже названы в честь заслуженных гидрографов и гидрографов-участников Великой Отечественной войны.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.