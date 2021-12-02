Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу украинской "Мотор Сич" из-за бренда "Ми"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" на взыскание 42 млн рублей за незаконное использование бренда вертолетов "Ми". Это следует из судебного решения, опубликованного на официальном сайте суда.

"Судья Верховного суда Российской Федерации определил: в передаче кассационной жалобы акционерного общества "Мотор Сич" для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ отказать", - говорится в решении суда. Свою позицию суд обосновал отсутствием значительных нарушений права в решениях нижестоящих инстанций.

Ранее арбитражный суд удовлетворил иск Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, входящего в госкорпорацию "Ростех" к "Мотор Сич". Суд пришел к выводу, что украинская компания нарушает права российского производителя, используя в своей деятельности товарный знак "Ми/Mi". Решение вступило в силу. Дальнейшее его обжалование возможно в порядке надзора.