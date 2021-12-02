В Казахстане выпускают в обращение монеты в честь 50-летия запуска станции "Салют-1"

НУР-СУЛТАН, 2 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты нескольких номиналов, которые приурочены к 50-летию запуска орбитальной космической станции "Салют-1". Об этом сообщила в четверг пресс-служба финансового регулятора.

"Коллекционные монеты "Салют-1" из серебра с танталом номиналом 500 тенге ($1,15), из сплава мельхиор номиналом 200 тенге ($0,46) и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге ($0,23) продолжают серию монет "Космос". Монеты приурочены к 50-летию со дня запуска с космодрома Байконур первой в мире пилотируемой орбитальной космической станции, - говорится в сообщении.

На аверсе монет в центре изображена композиция, которая символизирует единство человека и Вселенной как связь прошлого и настоящего. В правой части монет - надписи, обозначающие номиналы. Под номиналом на монете из серебра с танталом расположена надпись "Ag 925 14,6g Та 26,8g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В нижней части - логотип Казахстанского монетного двора. По окружности - надписи "Республика Казахстан" на казахском и английском языках.

На оборотной стороне монет в центре представлено изображение орбитальной космической станции "Салют-1". По окружности - название монет на казахском, русском и английском языках, а также надпись "1971-2021", обозначающая юбилейную дату. Слева - изображение поверхности Земли с видом из космоса, в нижней части - надпись "Байконур" на английском языке.

Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках республики. Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и имеют номерные сертификаты качества Национального банка на казахском, русском и английском языках. Дата начала продаж монет будет сообщена дополнительно.

СССР вывел на орбиту Земли космическую станцию "Салют-1" 19 апреля 1971 года. Она стала первой в мире пилотируемой орбитальной станцией. "Салют-1" создали в рекордно короткие сроки - в декабре 1970 года был собран ее орбитальный блок, а в марте следующего года после проведения испытаний он был отправлен на космодром Байконур.