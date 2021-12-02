Около 80% работников сферы услуг в Новосибирской области привились от COVID-19

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Около 80% работников сферы услуг в Новосибирской области, где была объявлена обязательная вакцинация этой сферы с 12 октября, привились от COVID-19. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров.

"И даже по тем заявкам, которые мы получаем от общепита и сферы услуг, мы видим, что за последний месяц сфера очень активно на это откликается, откликается позитивно. Там порядка 80% уже вакцинация по этой сфере у нас, хочется надеяться, что эта тенденция сохранится", - сказал он.

С 12 октября в области введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от COVID-19 в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, с 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что достижение коллективного иммунитета от новой коронавирусной инфекции в Новосибирской области у 80% населения, подлежащего вакцинации, ожидается к концу января 2022 года.

По данным оперативного штаба, на утро 2 декабря в регионе зарегистрированы 83 525 случаев коронавируса (+391 за сутки), в том числе у 8 853 детей. 57 606 пациентов полностью выздоровели (+134 за сутки).