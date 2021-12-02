Власти Липецкой области отремонтировали дорогу в районе крупного туристического объекта

ЛИПЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области отремонтировали по нацпроекту автодорогу в Задонском районе, которая проходит в районе крупного туристического объекта. Об этом сообщил в четверг журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"Отремонтированный участок трассы Стебаево-Задонск-Долгоруково проходит через село Репец, где расположен значимый туристический объект - усадьба Кожиных XVIII века", - сказал Артамонов. Он отметил, что в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" здесь восстановили кромку проезжей части, уложили два слоя нового асфальтобетона, укрепили щебнем обочины, обустроили съезды и две автобусных остановки, отремонтировали четыре водопропускных трубы. "В ближайшее время будут сданы еще три участка ремонта трассы и в общей сложности протяженность обновленного покрытия составит более 20 км", - заметил Артамонов.

Он напомнил, что в текущем году в регионе ремонтируется рекордное число дорог. "При этом большое внимание уделяем муниципалитетам: жителям всех населенных пунктов нужны качественные и безопасные дороги",- подчеркнул Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе администрации региона напомнили, что в настоящее время также ведется подготовка к реставрации усадьбы Кожиных, включающей в себя барский дом, пруд, большой парк и остатки Покровского храма 1767 года постройки. "Кроме того, по отремонтированной дороге туристы ездят от трассы М-4 "Дон" в Задонск, считающийся одним из духовных центров России", - заключили в пресс-службе.