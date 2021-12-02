Капитальный ремонт проведут в 58 школах в Белгородской области в 2022 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Белгородской области планируют провести в 2022 году капитальный ремонт в 58 школах, также запланировано строительство трех общеобразовательных учреждений, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор области Вячеслав Гладков.

"Мы сейчас ищем различные варианты решения проблемы, за счет областных денег ремонтируем, много ремонтируем и в этом году, на следующий год 58 школ будет капитально отремонтировано. Мы привлекаем средства частного бизнеса", - сказал Гладков.

Как отметил губернатор Белгородской области, регион стал одним из первых, подавших заявку на заключение концессионного соглашения с ВЭБ.РФ с учетом субсидии от Минпросвещения России.

"Мы один из четырех регионов, сейчас ВЭБ.РФ утвердил заявку, подписали соглашение и на следующий год мы строим три школы", - добавил Гладков.

По данным пресс-службы правительства региона, новые школы, в том числе начальные появятся в трех микрорайонах. Власти региона также готовят заявки для строительства школ в 2023 и 2024 годах, что позволит создать 6 тыс. мест для школьников региона.