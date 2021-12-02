Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю не изменилось

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, но за последнюю неделю число госпитализаций пациентов и выявляемость заболевших инфекцией не изменились. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"С коронавирусом ситуация стабилизировалась, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, не было ни падения, ни подъема: то есть мы остались на одном уровне [госпитализаций и выявляемости]. Хорошо это или плохо - покажет следующая неделя, куда мы двинемся - либо в небольшой рост, либо в небольшое снижение, либо стаблизируется ситуация. <...> Койки потихоньку разгружаются, еще на 6% количество москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось. Это тоже радует", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он также выразил надежду, что резкого роста заболеваемости коронавирусом в столице на следующей неделе не будет. "Эпидситуация такая сложная: продолжается ОРВИ, на этом фоне всегда начинается такое волатильное движение", - отметил мэр.

Собянин также сообщил, что еще два коронавирусных госпиталя в Москве переведены на плановую помощь.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 953 279 случаев заражения, из них 3 805 за последние сутки. Выздоровели 1 779 716 человек, умерли 34 388. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 676 308 человек, коллективный иммунитет составляет 71%.