Екатеринбургская епархия не планирует вводить QR-коды для посещения храмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия не планирует вводить контроль QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения храмов. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

В начале ноября заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рекомендовал религиозным учреждениям ввести у себя систему QR-кодов, уточнив, что окончательное решение остается за руководителями конфессий.

"Это то, что мы не планируем вводить, при всем уважении к действующим решениям. <…> Храм - это то место, куда я не смогу не пустить человека без QR-кода. <…> Я понимаю <…> и даже соглашусь, если [человека не пустят] в какое-то другое учреждение: развлекательное, культурное, но храм - это такое место, где, возможно, решается жизнь и смерть человека", - ответил он на вопрос, планирует ли епархия введение QR-кодов о вакцинации от ковида на посещение каких-либо мероприятий.

Миняйло выразил надежду, что и в дальнейшем решение о применении QR-кодов не будет распространено на епархию. "Одно дело - это концерт <…> праздничный или кинозал, а другое дело - храм Божий, куда в том числе люди приходят на отпевание", - добавил он.

Ранее после рекомендации властей ввести систему QR-кодов в религиозных учреждениях председатель духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) Артур Мухутдинов написал на своей странице в Facebook, что если встанет вопрос о выборе между закрытием мечетей для посещения и введением QR-кодов, то он выберет второе. При этом, по его словам, официальных рекомендаций по поводу ужесточения санитарных мер не поступало.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным регионального оперштаба, 2 декабря впервые с 29 октября зарегистрирован показатель заболеваемости менее 700 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 180 671 случай заболевания, выздоровели 157 789 человек, умерли 8 493.