Единая карта жителя Заполярья станет заменой волонтерской книжки в 2022 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Единая карта жителя Мурманской области поступит в обращение в начале 2022 года. Для добровольцев она станет заменой волонтерской книжки и позволит иметь скидки при получении товаров и услуг на территории Заполярья, сообщил журналистам в четверг губернатор Андрей Чибис на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

Единая карта жителя Мурманской области - это многофункциональная банковская или небанковская карта, обеспечивающая удобное получение государственных и коммерческих услуг на территории региона для его постоянных жителей, волонтеров, учащихся и туристов.

"У нас с начала следующего года заработает специальная карта, где волонтеру будут начисляться баллы. Несколько форматов поддержки: начальный, средний и высший уровни, когда он сможет получать скидки на проезд, фитнес, те или иные товары и услуги. Это дополнительный бонус к той работе, которую ребята выполняют по зову сердца, а тут ты еще получаешь материальное стимулирование через льготную скидочную систему. Это еще один цифровой продукт, который мы запускаем, чтобы волонтеров стало больше", - сказал Чибис.

Сейчас в Мурманской области волонтерское движение насчитывает более 50 тыс. человек. Самые популярные направления добровольческой деятельности - экология и здравоохранение (помощь в пандемию). "В самые непростые времена волонтеры занимаются помощью старшему поколению в пандемию, реализуют проект "Чистая Арктика", помогают медработникам, которые находятся в "красной зоне", сидя с их детишками. Наша молодежь очень активна, это значит, что Россия в Арктике будет еще сильнее, чем есть сейчас", - резюмировал губернатор.

О форуме

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ.

Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе. Всего на участие в премии пришло 25,4 тыс. заявок.