Моногорода Татарстана и Самарской области вошли в десятку лучших по итогам 2020 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Набережные Челны, Нижнекамск и Тольятти вошли в десятку лучших моногородов по итогам 2020 года. Результаты рейтинга представила гендиректор Фонда развития моногородов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева на пресс-конференции в ТАСС.

Как передает корр. ТАСС с торжественной церемонии награждения, лучшими моногородами страны по итогам 2020 года признаны Набережные Челны и Нижнекамск Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Новоульяновск Ульяновской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Котовск Тамбовской области, Магнитогорск Челябинской области и Невинномысск Ставропольского края.

Как сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ, Набережные Челны лидируют по взаимодействию с Фондом Моногорода.рф и фондом развития промышленности, также город принимает участие в пилотном проекте правительства Москвы по Центру управления регионом. Лучшим по привлечению резидентов на территории опережающего развития (ТОР) стал Тольятти, где работают 69 резидентов. Котовск стал лидером по уровню оценки экономической ситуации населением. Первым по числу субъектов малого и среднего предпринимательства стал Павловск.

"Среди моногородов, видим, есть те, которые успешно справляются с задачами по диверсификации экономики. Тем не менее, есть моногорода, где ситуация остается напряженной. С учетом итогов предыдущей работы важно сфокусировать меры поддержки на таких моногородах", - сказал заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

В России к числу территорий с монопрофильной экономикой был отнесен 321 населенный пункт. Для улучшения ситуации в них в 2014 году создан Фонд развития моногородов. Он предлагает льготные займы местному бизнесу от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных, а также софинансирование совместно с регионом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее кабмин в рамках реформы институтов развития решил ликвидировать фонд в 2021 году. Планировалось, что его полномочия будут разделены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.