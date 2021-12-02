Проект арктической станции "Снежинка" в Заполярье представили в Минобрнауки РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Проект международной арктической станции (МАС) "Снежинка" в селе Териберка в Мурманской области представлен в Министерство образования и науки РФ, сейчас идет обсуждение дорожной карты проекта. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Андрей Чибис в кулуарах международного форума гражданского участия "Мы вместе".

"Мы ее ["Снежинку"] представили в Министерство образования и науки РФ, сейчас мои коллеги отрабатывают этот проект уже с коллегами из министерства. Ведется обсуждение дорожной карты для ее фиксации", - сказал Чибис.

Губернатор Мурманской области обсуждал дорожную карту проекта МАС "Снежинка" в Териберке с ректором Московского физико-технического института, который будет управлять деятельностью станции с помощью дочерних компаний, Дмитрием Ливановым в июле этого года. На встрече отмечалось, что план мероприятий будет представлен в правительство РФ в октябре 2021 года.

О проекте "Снежинка"

Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Расположение зданий станции сверху напоминает снежинку, потому проект и получил такое название. Цель - исследования в области природосберегающих технологий жизнеобеспечения, телекоммуникаций, биотехнологий, аквакультуры, новых материалов, решений с искусственным интеллектом. На станциях "Снежинка" исследователи мирового уровня будут проводить совместные работы по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана.

Ранее Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить еще одну станцию - не только в ЯНАО, но и в Мурманской области. Открытие в тестовом режиме "Снежинки" в ЯНАО запланировано на 2024 год.